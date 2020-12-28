Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат избитого судьи: похвалив Путина, Широков купил индульгенцию на преступление

Адвокат избитого судьи: похвалив Путина, Широков купил индульгенцию на преступление
Футбол / РПЛ 0

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, выразил мнение, что приговор экс-полузащитнику сборной России Роману Широкову, избившему его подзащитного, был предопределён его словами про президента страны Владимира Путина.

«В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге. В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвящённой преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдёт в суд и будет приговор.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление. Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалённых. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно. Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Суд пожалел Широкова из-за Путина? Адвокат избитого судьи сделал громкое заявление
Кокорин и Мамаев тоже могли избежать тюремного заключения?

Видео нападения Широкова на судью:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020