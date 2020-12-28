Геркус: правление Кикнадзе и Мещерякова стало образцом непрофессионализма

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему отставки руководства московского клуба.
«Сегодня ровно два года, как я ушёл из „Локомотива“. В день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца — срок моей работы в „Локо“ — и сравнить то, что получилось у новой команды с тем, что получилось у меня. Однако бригада Мещеряков/Кикнадзе справилась намного быстрее. Жизнь сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдёт во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать.
Сейчас „Локомотив“ на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зелёный состав, выход только один — вперёд! И вверх в таблице. Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам красно-зелёных», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 28 декабря 2020
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