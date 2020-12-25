Нигматуллин: возможно, гендиректор «Локомотива» хочет дать шанс Николичу до лета

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о кадровых перестановках в руководстве «железнодорожников». Ранее стало известно, что клуб покинули гендиректор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

«Болельщики «Локомотива» ликуют, потому что в клубе сменилась власть. Но лишь время покажет, будет ли успешным новое руководство. Желаю, чтобы у них всё получилось.

В клубе решили оставить главного тренера, но его работу нельзя назвать успешной. Конечно, он пришёл в сложное время, но результата до сих пор нет. Вполне возможно, что генеральный директор не хочет пороть горячку и хочет дать шанс Николичу до лета», — сказал Нигматуллин во время «Новогоднего созвона» на «Чемпионате».