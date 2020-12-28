«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 28 декабря, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.



«Кристал Пэлас», набрав 18 очков в 15 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в 7 очках от зоны вылета. «Лестер» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Эвертону» (29) и «Ливерпулю» (32).

Проморолик к матчу «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»: