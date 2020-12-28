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Сульшер: у Кавани осталось ещё несколько лет на самом высоком уровне

Сульшер: у Кавани осталось ещё несколько лет на самом высоком уровне
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об уругвайском нападающем манкунианцев Эдинсоне Кавани.

«Я доверяю Эдинсону. В „Манчестер Юнайтед“ высокая конкуренция за место в составе, но он, если всё будет хорошо, начнёт больше игр в старте, чем на скамейке запасных. Кавани — настоящий профессионал. Его привычки — всё в нём показывает, почему у него была такая блестящая карьера.

На данный момент, похоже, у него осталось несколько лет на самом высоком уровне. Даже в таком возрасте он всё ещё один из самых ярких игроков, которые у нас есть. Я не могу не признать, что он оказал большое влияние на нашу команду, когда присоединился к нам», — цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

6 октября Эдинсон стал игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт уругвайского нападающего рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл восемь матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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