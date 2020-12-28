«Ужасный певец». Вернблум отреагировал на новогодний клип «Рубина» со Слуцким

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отреагировал на новогодний клип «Рубина» с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.
«Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец», — написал Вернблум на своей странице в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Рубина».
Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем специалист работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Витессе», а также руководил сборной России.
- 28 декабря 2020
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