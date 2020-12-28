«Наполи» хочет продать четырёх игроков зимой

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поручил спортивному директору клуба Кристиану Джунтоли продать нескольких игроков. Неаполитанцы намереваются расстаться с защитниками Фаузи Гуламом и Кевином Малькюи, а также нападающими Аркадиушем Миликом и Фернандо Льоренте, утверждает Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, «Наполи» планирует продать всех четырёх футболистов во время зимнего трансферного окна.

Ранее Джунтоли пояснил, что Милик хочет покинуть «Наполи», чтобы получить регулярную игровую практику перед чемпионатом Европы.

По данным итальянских СМИ, Милика хочет приобрести «Ювентус», а «Милан» заинтересован в подписании контракта с Льоренте.

В то же время неаполитанцы не планируют никого покупать зимой.