Орлов: даже если «Зенит» будет совсем плохой, руку помощи из Москвы нам не протянут

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о перспективах развития «Зенита». Эксперт призвал руководство клуба не останавливаться на достигнутом. «Зенит» завершил первую часть сезона на первом месте. Питерцы опережают ЦСКА на четыре очка, а «Спартак» — на шесть очков.

«В 2021 году «Зениту» нужно продолжать развиваться по всем направлениям. У клуба такая инфраструктура, такая база! Есть способные ребята, и надо дать им шансы. Но нам никогда, даже если мы будем совсем плохие, из Москвы руку помощи не протянут. Справимся без них.

Тем более руководство у «Зенита» остаётся постоянное. Клуб уже так себя раскрутил, что его не свалить. Это уже очень серьёзно», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».