Орлов: Ришарлисон? В «Зените» уже трое бразильцев

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Эвертона» Ришарлисона в «Зенит».
«Конечно, было бы очень хорошо, если бы Ришарлисон перешёл в „Зенит“. Но это из области фантастики. Кто-то написал, что „Зенит“ готов заплатить € 40 млн, а тот клуб просит € 100 млн. По большому счёту, мы не знаем этого футболиста, не видим его. Ему 23 года, он нападающий. И сколько у нас уже бразильцев? Трое. Практика показала, что больше двух представителей одной зарубежной страны в российской команде не должно быть. Это вывод таких тренеров, как Сёмин, Бердыев. В „Зенит“ привезли пять аргентинцев, и те стали главными. А коренного населения не стало видно, пока Дзюба не возглавил группу.
Кандидатуры новичков должны быть очень выверенные, чтобы они усилили команду. Я напомню о конфликте. Игорь Денисов в своё время сказал: «Почему мы тянем „Зенит“, а Халк получает намного больше?» Кто-то написал, что Ришарлисону хотят платить € 10 млн в год, и я за голову схватился. А что остальные? Остальные же скажут: «Парень, так ты иди и бегай один». Категорически нельзя делать это в команде. В словах Денисова была большая доля правды", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 28 декабря 2020
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