Златан Ибрагимович пропустит матчи с «Беневенто» и «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матчи с «Беневенто» (3 января) и «Ювентусом» (6 января), сообщает Sport Mediaset.



Напомним, Ибрагимович получил в матче с «Наполи» 23 ноября мышечную травму, из-за которой отсутствовал месяц. 18 декабря шведский форвард провёл полноценную тренировку, однако в конце занятия почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах. Проведённый анализ показал рецидив травмы.



По информации источника, «Милан» обеспокоен сложившейся ситуацией и не хочет спешить с возвращением Ибрагимовича на поле.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал в 14 встречах 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.