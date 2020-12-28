Рональд Куман: неплохо, если молодые игроки «Барселоны» проведут полгода в других командах

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о трансферных планах клуба. Специалист признал, что каталонцы готовы отправить некоторых футболистов в аренды. Трансферное окно откроется 4 января, но «Барса» не сможет совершать сделки до 25 января. В этот день начнёт работать новый президент клуба. Без него ратифицировать сделки «Барселона» не сможет.
«Мы разговариваем о команде, позициях, которые мы можем усилить. Но я сейчас не хочу говорить о конкретных вещах. Нам нужно подготовиться к тому моменту, когда наш президент начнёт работу.
Важно будет найти варианты для молодых игроков. Если мы найдём возможность отдать их в аренду, то так и сделаем. Будет неплохо, если они проведут полгода в других командах. Но сперва мы поговорим с самими футболистами», — цитирует Кумана AS.
Предполагается, что «Барселона» отдаст в аренду Рики Пуча, Карлеса Аленью, Жуниора Фирпо и Самуэля Юмтити.
- 28 декабря 2020
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