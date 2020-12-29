Бывший вице-президент «Палермо» назвал идеальный клуб для Пауло Дибалы

Бывший вице-президент «Палермо» Жильельмо Микки рассказал о подробностях перехода 27-летнего форварда Пауло Дибала в «Ювентус», а также поделился мыслями об идеальном клубе для игрока.
«Вместе с президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини в 2012 году мы продавали Дибалу в «Наполи». Однако его агент настаивал на «Ювентусе», и, в конце концов, он уехал в Турин.
Сейчас я бы посоветовал ему без вопросов подумать о Неаполе в будущем, и я предлагаю, что «Наполи» мог бы попробовать его подписать. Это был бы идеальный союз.
Дибала должен покинуть «Ювентус», его время в клубе подошло к концу. Ему следует бежать в Неаполь, поскольку он найдет идеальную обстановку, которая ему нужна, с энтузиазмом болельщиков и такого тренера, как Дженнаро Гаттузо», — цитирует Микки Football Italia.
Напомним, что Пауло Дибала стал игроком «Ювентуса» в 2012 году, перейдя из «Палермо» за € 40 млн. С тех пор он провёл 241 матч за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился 97 забитыми мячами и 38 результативными передачами.
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