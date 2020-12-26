Почеттино попытается заполучить Дибалу, если возглавит «ПСЖ»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» в случае назначения Маурисио Почеттино, сообщает Calciomercato.it.
По данным источника, Почеттино планирует привести в клуб соотечественника, который по-прежнему не продлил контракт с «Ювентусом».
Сообщалось, что Почеттино в ближайшее время подпишет с «ПСЖ» контракт на три года.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала провёл на поле 13 матчей во всех турнирах и стал автором 2 забитых мячей.
«ПСЖ», набрав 35 очков в 17 турах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» и «Лиллю» (у обеих команд по 36 очков).
Источник: «ПСЖ» попытается подписать Эриксена в случае прихода Почеттино
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