Источник: «Арсенал» согласовал трансфер нападающего «Норвича» Буэндия

Аргентинский форвард «Норвича» Эмилиано Буэндия перейдёт в «Арсенал». По информации портала 101 Great Goals, «канониры» согласовали трансфер 24-летнего футболиста за £ 15 млн (около € 16,7 млн).

В нынешнем сезоне Буэндия сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач. После 21 тура «Норвич» лидирует в Чемпионшипе с 43 очками, опережая на четыре очка ближайшего преследователя – «Суонси».

«Арсенал» после 15 матчей с 17 очками занимает 15-ю строчку в АПЛ, находясь в шести очках от зоны вылета. В последнем матче «канониры» обыграли «Челси» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» попытается приобрести 20-летнего английского защитника «Брайтона» Тарика Лампти в случае ухода Эктора Бельерина.