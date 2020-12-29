«Ливерпуль» может лишиться Жоэля Матипа на несколько недель

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип в скором времени узнает сроки восстановления после травмы.



Камерунец получил повреждение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:1). Во втором тайме он потянулся за мячом, после чего почувствовал болезненные ощущения в области паха и не смог продолжить играть.



Как сообщает Daily Mail, сегодня, 29 декабря, Жоэль пройдёт обследование, чтобы выявить степень тяжести травмы. При худшем сценарии защитник пропустит несколько недель. При этом главный тренер красных Юрген Клопп по-прежнему не настроен укреплять центр обороны в зимнее трансферное окно.



Напомним, из-за тяжёлых травм «Ливерпуль» не может рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Джозефа Гомеса. В центре обороны вынужден играть номинальный опорник Фабиньо, а также молодые Натаниэл Филлипс и Рис Уильямс.

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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: