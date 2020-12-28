Джейми Каррагер назвал первостепенную задачу для «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение о целях клуба на предстоящее январское трансферное окно.
«О кадровых проблемах «Ливерпуля» в обороне все знали ещё до сегодняшней травмы Жоэля Матипа, поэтому для команды первостепенная задача — подписать кого-нибудь на эту позицию в январе. Я говорил об этом, как только Вирджил ван Дейк получил травму в матче с «Эвертоном».
Фабиньо выглядел в обороне как центральный защитник высшего класса, так что, возможно, люди в клубе подумали, что в этом нет необходимости. Но Жоэль Матип слишком склонен к травмам, очевидно, что он может не выдержать в таком графике.
Я по-прежнему считаю, что «Ливерпуль» — это лучшая команда в этой лиге, даже без Ван Дейка, и я думаю, что большинство людей сказали бы, что они фавориты на победу в Премьер-лиге. Единственный вариант, при котором они не выиграют титул, — это проблемы в центре обороны, где Рису Уильямсу или Нату Филлипсу предстоит играть в течение длительного периода времени», — цитирует Каррагера Goal.
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