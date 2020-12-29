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Гинер прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

Гинер прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал перестановки в тренерском штабе команды. Сегодня, 29 декабря, клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко, работавшие помощниками главного тренера Виктора Гончаренко.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние – попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России", — цитирует Гинера Bobsoccer.

ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко
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