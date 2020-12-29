ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.
Коллектив покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко, работавшие помощниками главного тренера Виктора Гончаренко. У обоих специалистов истекли контракты.
«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «армейцев».
Овчинников вошёл в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году. Онопко работал с «армейцами» с 2009 года.
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). Ближайший преследователь «армейцев», московский «Спартак», отстаёт на 2 очка.
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