«Маккаби» отказался продавать своего капитана в ЦСКА

«Маккаби» из Хайфы на официальном сайте объявил, что получил предложение от ЦСКА о трансфере полузащитника Нета Лави.



Московский клуб хотел арендовать капитана «Маккаби» с опцией последующего выкупа прав на футболиста, однако получил отказ. В заявлении «Маккаби» говорится, что перед клубом стоят серьёзные задачи на оставшуюся часть сезона.



В нынешнем сезоне Лави принял участие в 16 матчах за клуб во всех турнирах. «Маккаби» (Хайфа) в 13 встречах набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2020/2021.

Московский ЦСКА в 19 матчах набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).