Тренер «Сассуоло» прокомментировал новость об интересе со стороны «Спартака»
Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».
«Интерес „Спартака“? Нет никаких шансов на то, что я покину свой пост в этом году. Не хотел слушать никаких предложений», — приводит слова де Дзерби ITASportPress.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сделал щедрое предложение де Дзерби, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.
Напомним, нынешний главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующее соглашение, также рассчитанное до лета 2021 года.
Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на информацию о предложении «Спартака»
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