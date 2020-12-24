Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на информацию о предложении «Спартака»

Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби, прокомментировал информацию, что специалист получил предложение от московского «Спартака».
«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут, — это серьёзно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», — приводит слова Сапиенцы Sport24.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал щедрое предложение де Дзерби, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.
Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующее соглашение, также рассчитанное до лета.
- 24 декабря 2020
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