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Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на информацию о предложении «Спартака»

Представитель тренера «Сассуоло» отреагировал на информацию о предложении «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби, прокомментировал информацию, что специалист получил предложение от московского «Спартака».

«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут, — это серьёзно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», — приводит слова Сапиенцы Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал щедрое предложение де Дзерби, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующее соглашение, также рассчитанное до лета.

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