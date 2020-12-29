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Кавани и Погба — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вулверхэмптоном»

Кавани и Погба — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Алекс Телес, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд, Кавани.

Запасные: Хендерсон, Шоу, Туанзебе, ван де Бек, Мата, Джеймс, Мактоминай, Фред, Марсияль.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Айт Нури, Коди, Килман, Хувер, Сес, Феррейра, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету.

Запасные: Радди, Семеду, Маркеш, Ричардс, Кандл, Каштелу, Отасови, Силва, Корбяну.

«Манчестер Юнайтед», в 14 матчах набрав 27 очков, занимает четвёртон место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (21) — на 11-м месте.

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