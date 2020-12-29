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«Бёрнли» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 16-м туре АПЛ

«Бёрнли» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 16-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги. В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» «Бёрнли» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 32-й минуте. Полузащитник хозяев Роберт Брэйди от углового флажка совершил навес к линии вратарской, где капитан «Бёрнли» Бен Ми перевисел соперника и головой отправил мяч в угол ворот.

Видео гола капитана «Бёрнли» Бена Ми в ворота «Шеффилд Юнайтед»

Это первый гол 31-летнего англичанина в девятом матче английской Премьер-лиги сезона 2020/2021.

Подопечные Шона Дайча набрали 16 очков и поднялись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 21:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Ми – 32'
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