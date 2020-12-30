Месси, Агуэро и Рамос – в топе возможных свободных агентов лета 2021 года от Sky Sports

Английский Sky Sports составил список из 20 лучших футболистов, чьи контракты истекают летом 2021 года.

Так, в списке оказались такие известные футболисты, как Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Месут Озил («Арсенал»), Давид Алаба («Бавария»), Мемфис Депай («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Лучшие футболисты, контракты которых истекают следующим летом. Фото: skysports.com

Эти игроки могут свободно общаться с клубами из иностранных лиг с 1 января, так как их нынешние клубы раздумывают – предложить ли им новую сделку, продать по сниженной цене в январе или разрешить уйти бесплатно летом.

Sky Sports считает, что в случае выхода 33-летнего форварда «Барселоны» Лионеля Месси на рынок свободных агентов, главными претендентами на аргентинца станут «Манчестер Сити» и «ПСЖ», однако не исключается вариант и с возвращением на родину – в «Ньюэллс Олд Бойз».