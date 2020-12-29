Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе MLS Бекхэма

Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе MLS Бекхэма
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

33-летний аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес могут вновь продолжить карьеру в одном клубе, информирует Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

Месси и Суарес имеют шансы воссоединиться в клубе MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный экс-футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм. Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.

В текущем сезоне Лионель Месси провёл за «Барселону» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контрак с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

Луис Суарес в сезоне-2020/2021 отыграл 14 матчей за мадридский «Атлетико». На счету 33-летнего уругайского форварда 7 забитых мячей и 1 голевая передача. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что оба игрока выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020