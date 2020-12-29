Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе MLS Бекхэма

33-летний аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес могут вновь продолжить карьеру в одном клубе, информирует Goal со ссылкой на Catalunya Radio.
Месси и Суарес имеют шансы воссоединиться в клубе MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный экс-футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм. Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.
В текущем сезоне Лионель Месси провёл за «Барселону» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контрак с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.
Луис Суарес в сезоне-2020/2021 отыграл 14 матчей за мадридский «Атлетико». На счету 33-летнего уругайского форварда 7 забитых мячей и 1 голевая передача. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Напомним, что оба игрока выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
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