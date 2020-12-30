Регилон: Бэйл здорово говорит по-испански. Немного похоже на индийский, но я всё понимаю
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», рассказал об отношениях с партнёром по команде нападающим Гаретом Бэйлом.
«Мы с Бэйлом много общаемся, как и в «Реале». В раздевалке он сидит рядом со мной. Когда я только приехал сюда, мне это очень помогло. Мы разговариваем на испанском и английском языках. Гарет здорово говорит по-испански. Немного похоже на индийский, но я всё понимаю.
Что касается положения Бэйла, он испытывал определённый дискомфорт и сейчас потихоньку вновь адаптируется к ритму Премьер-лиги. У него был тяжёлый год, но все мы знаем, что это за футболист. Гарет будет суперважным игроком для нас», — приводит слова Регилона AS.
Гарет Бэйл, вероятнее всего, пропустит несколько недель из-за травмы
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