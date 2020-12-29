Гарет Бэйл, вероятнее всего, пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что нападающий команды Гарет Бэйл может пропустить из-за травмы несколько недель. Валлиец получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1).

«Я бы не сказал, что это очень серьёзно, но скажу, что он может пропустить несколько недель», — сказал Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом». Встреча состоится завтра, 30 декабря. Начало — в 21:00 мск.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.