Зеедорф потренировался с ван Дейком

Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф в своём «инстаграме» сообщил, что провёл тренировку со своим соотечественником, защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.
«Сегодня присоединился к тренировке капитана. Рад видеть, как усердно он работает и как стремится вернуться на поле сильнее, чем до этого. В таких ситуациях терпение и концентрация – это ключ к успеху. Так держать, брат!» — написал Зеедорф.
Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.
Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма:
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