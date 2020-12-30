ПФЛ выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на выборы президента РФС

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов сообщил, что лига выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на предстоящие выборы президента Российского футбольного союза.



«Совет ПФЛ от лица футбольных клубов лиги выдвинул действующего президента Российского футбольного союза Дюкова Александра Валерьевича для избрания конференцией РФС в феврале 2021 года. Футбольное сообщество позитивно воспринимает преобразования в секторе детско-юношеского футбола благодаря проделанной работе Александром Валерьевичем и администрацией РФС в предыдущие два года. Для региональных футбольных клубов это очень важно, чтобы воспитанники местных спортивных школ имели должную подготовку. Отмечу, что идеи и предложения лиги находили поддержку со стороны руководства РФС.



Уверен, дальнейшая работа Александра Валерьевича на посту президента РФС будет направлена на развитие российского футбола. Лиги, региональные федерации, спортивные школы, клубы, тренеры, футболисты могут и должны этому способствовать», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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