Прядкин: уверен, конференция РФС примет правильное решение и даст Дюкову новый мандат

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что в ходе собрания лиги была вновь поддержана кандидатура главы Российского футбольного союза Александра Дюкова на предстоящих выборах.



«Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодёжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом. Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке.



Уверен, конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», — заявил Прядкин.

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС