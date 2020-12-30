«Ювентус» близок к заключению контракта с 19-летним хавбеком «Дженоа»

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal.com.
По информации источника, туринский клуб согласовал условия личного контракта с 19-летним футболистом. «Ювентус» намерен подписать соглашение с Ровеллой и отправить игрока обратно в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Официальное объявление от обоих клубов ожидается до открытия зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку. «Дженоа» в 14 встречах набрал 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (24) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан» (34).
- 30 декабря 2020
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