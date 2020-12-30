Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрий Красножан возглавил женскую сборную России

Юрий Красножан возглавил женскую сборную России
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

РФС объявил на своём официальном сайте о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России по футболу.

«Российский футбольный союз официально сообщает о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года. Юрий Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

Российский футбольный союз благодарит Елену Фомину и её тренерский штаб за работу в женской сборной России и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» «Терек» и «Химки». Он также был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.

«Чемпионат» сообщал, что Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России.

Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020