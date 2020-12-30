Юрий Красножан возглавил женскую сборную России

РФС объявил на своём официальном сайте о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России по футболу.
«Российский футбольный союз официально сообщает о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года. Юрий Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.
Российский футбольный союз благодарит Елену Фомину и её тренерский штаб за работу в женской сборной России и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» «Терек» и «Химки». Он также был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.
«Чемпионат» сообщал, что Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России.
- 30 декабря 2020
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