Юрий Красножан возглавил женскую сборную России

РФС объявил на своём официальном сайте о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России по футболу.

«Российский футбольный союз официально сообщает о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года. Юрий Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.



Российский футбольный союз благодарит Елену Фомину и её тренерский штаб за работу в женской сборной России и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» «Терек» и «Химки». Он также был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.

«Чемпионат» сообщал, что Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России.