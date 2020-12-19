Юрий Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и подтвердил знакомый с ситуацией собеседник.



Спикеры отметили, что нынешний главный тренер Елена Фомина покинет пост и штаб. «Решение по Красножану находится на финальной стадии согласования. Пока Красножан — основной кандидат», — добавил собеседник в РФС. Эти данные подтвердил знакомый с ситуацией источник.



Летом 2011 года Красножан был назначен главным тренером второй сборной России. Под его руководством команда провела шесть матчей и выиграла пять из них. Однако после прихода на пост президента РФС Николая Толстых и перехода Красножана в «Кубань» было решено прекратить проект второй сборной.

Красножан возвращается в большой футбол. И сразу в сборную Теперь он будет руководить женской национальной командой.