Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России

Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России
Футбол / Сборная России 0

Юрий Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и подтвердил знакомый с ситуацией собеседник.

Спикеры отметили, что нынешний главный тренер Елена Фомина покинет пост и штаб. «Решение по Красножану находится на финальной стадии согласования. Пока Красножан — основной кандидат», — добавил собеседник в РФС. Эти данные подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Летом 2011 года Красножан был назначен главным тренером второй сборной России. Под его руководством команда провела шесть матчей и выиграла пять из них. Однако после прихода на пост президента РФС Николая Толстых и перехода Красножана в «Кубань» было решено прекратить проект второй сборной.

Красножан возвращается в большой футбол. И сразу в сборную
Теперь он будет руководить женской национальной командой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020