Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России
Юрий Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и подтвердил знакомый с ситуацией собеседник.
Спикеры отметили, что нынешний главный тренер Елена Фомина покинет пост и штаб. «Решение по Красножану находится на финальной стадии согласования. Пока Красножан — основной кандидат», — добавил собеседник в РФС. Эти данные подтвердил знакомый с ситуацией источник.
Летом 2011 года Красножан был назначен главным тренером второй сборной России. Под его руководством команда провела шесть матчей и выиграла пять из них. Однако после прихода на пост президента РФС Николая Толстых и перехода Красножана в «Кубань» было решено прекратить проект второй сборной.
Красножан возвращается в большой футбол. И сразу в сборную
Теперь он будет руководить женской национальной командой.
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