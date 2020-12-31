Юрген Клопп прокомментировал потерю очков «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Ньюкасл Юнайтед» в 16-м туре чемпионата Англии. Встреча прошла в городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и закончилась со счётом 0:0.

«В АПЛ выступают только хорошие команды. У нас были отличные шансы. Соперничество хорошее, и это происходит постоянно. Вы можете думать, что я не должен снимать шляпу перед своей командой, но мне понравилось выступление. Это было действительно хорошо. Можем ли мы сыграть лучше? Да, но в этой игре мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. Я думаю, у нас было четыре стопроцентных шанса. Раньше мы выигрывали у «Ньюкасла» с меньшим количеством шансов. Сегодня мы этого не сделали, но мы принимаем это. Я доволен тем, что увидел сегодня вечером, и я действительно могу с этим работать», — приводит слова Клоппа BBC.

Нереализованный выход Салаха один на один.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Саутгемптон». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, 3 января, примет «Лестер Сити».