Сеад Колашинац близок к возвращению из «Арсенала» в «Шальке»

Защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац с большой вероятностью проведёт остаток сезона в Германии.
Как сообщает Sky Germany, в настоящее время 27-летний боснийский футболист близок к возвращению в «Шальке-04» на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
Колашинац начинал в «Шальке» профессиональную карьеру в 2012 году и защищал цвета клуба до 2017 года, после чего на правах свободного агента перебрался в «Арсенал». В нынешнем сезоне Сеад провёл всего один матч в английской Премьер-лиге.
«Шальке», набрав лишь 4 очка в 13 турах, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. От спасительной 15-й строчки команду из Гельзенкирхена отделяют 7 очков, а от 16-й, гарантирующей участие в стыковых матчах, – 6.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Арсенал»:
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