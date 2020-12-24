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Иан Райт: почему Артета выпускает на поле Виллиана, Колашинаца и Мустафи?

Иан Райт: почему Артета выпускает на поле Виллиана, Колашинаца и Мустафи?
Футбол / Англия 0
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Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о проблемах лондонцев в нынешнем сезоне. Райт выразил недоумение в связи с тем, что главный тренер команды Микель Артета продолжает верить в Сеада Колашинаца, Виллиана и Шкодрана Мустафи.

«С моей точки зрения, тренер верит не в тех игроков. Я бы предпочёл, чтобы давали шанс Джо Уиллоку и Уильяму Салибу. И это очевидно. Если посмотреть на игру Виллиана, то становится понятно, что он выглядит неважно. Почему играет он? Почему выходит на поле Колашинац? Зачем выпускать Мустафи?

Я бы хотел видеть других людей и другую игру. Дайте уже деньги Месуту Озилу и пусть покинет команду. То же самое касается Колашинаца и других игроков, которые не помогают команде.

Футболистам «Арсенала» нужно понять серьёзность ситуации. Она может сильно ухудшиться, если команда проиграет «Брайтону» и «Вест Бромвичу». В этих матчах «Арсеналу» нужно выиграть», — цитирует Райта Metro.

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