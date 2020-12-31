«Зарема сделала ставку на правильных людей». Рианчо — о возвращении Попова в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о роли Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна, в работе руководства красно-белых.
«Могу сказать, что тренировать «Спартак» — это мечта для любого тренера. Я свою мечту на те шесть матчей исполнил. Признаюсь, что от чувства абсолютного счастья я пришёл к осознанию того, что пострадал за свою мечту. Это было одновременно грустным и чудесным моментом моей жизни.
Слышал ли я тогда имя Заремы Салиховой? Нет, никаких идей. Кто это? Возможно, видел эту синьору на одном из сборов в Австрии, но не знаю, та ли эта женщина, о которой вы говорите.
Хорошо ли, когда женщина находится в оперативном руководстве клуба? Это прекрасная идея! От неё же не требуется доскональное знание всех футбольных вопросов. Её главная задача — окружить себя правильными людьми. Теми, кто будет выполнять на местах то, что от них требуется.
Для меня возвращение Дмитрия Попова в клуб — отличный показатель того, что Зарема сделала ставку на правильных людей, разбирающихся в футболе.
Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», не скрывает, что он ничего не понимает в футболе, но он окружён советниками, которые отлично знают этот вид спорта.
Можно даже провести параллель с нашим ковидным временем: генеральный директор фармацевтической компании не обязан уметь делать вакцину от COVID-19. Но у него должны быть лучшие исполнители, они во всём разберутся и потом эту вакцину изготовят», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».
- 31 декабря 2020
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