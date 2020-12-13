Рианчо — об аресте экс-игрока «Спартака» Промеса: не могу в это поверить!
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал арест бывшего игрока московского клуба Квинси Промеса, выступающего за «Аякс».
Напомним, сегодня, 13 декабря, Промес был арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений. Футболист находится в СИЗО.
«Это большой сюрприз! Промес — прекрасный человек, всегда вёл себя правильно, с хорошими манерами и хорошим характером. Для меня это большой сюрприз. Его поведение всегда было образцовым. Не могу в это поверить. Нужно понять причины и аргументы следствия. Важно знать обоснования всему этому. Думаю, всему этому есть оправдание. Возможно, он защищал семью», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений
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