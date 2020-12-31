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«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Порту, ему ассистировал форвард Микель Оярсабаль.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Давид Ресио Морено.

«Реал Сосьедад» в 17 матчах набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (18) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико», который в 14 матчах набрал 35 очков.

Испания - Примера. 16-й тур
31 декабря 2020, четверг. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Порту – 5'
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