«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби

В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Порту, ему ассистировал форвард Микель Оярсабаль.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Давид Ресио Морено.

«Реал Сосьедад» в 17 матчах набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (18) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико», который в 14 матчах набрал 35 очков.