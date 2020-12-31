«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби
В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Порту, ему ассистировал форвард Микель Оярсабаль.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Давид Ресио Морено.
«Реал Сосьедад» в 17 матчах набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (18) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико», который в 14 матчах набрал 35 очков.
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
18:45
-
18:38
-
18:32
-
18:17
-
18:09
-
18:01
-
17:54
-
17:48
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:17
-
16:58
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
16:10
-
15:37
-
15:21
-
15:01
-
14:56
-
14:48
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:42
-
12:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам