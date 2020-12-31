«Арсенал» объявил об уходе Колашинаца в аренду в «Шальке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Шальке-04». Босниец перешёл в немецкий клуб на правах аренды.
Колашинац начинал в «Шальке» профессиональную карьеру в 2012 году и защищал цвета клуба до 2017 года, после чего на правах свободного агента перебрался в «Арсенал». В нынешнем сезоне Сеад провёл всего один матч в английской Премьер-лиге.
«Шальке», набрав лишь 4 очка в 13 турах, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. От спасительной 15-й строчки команду из Гельзенкирхена отделяют 7 очков, а от 16-й, гарантирующей участие в стыковых матчах, – 6.
«Сеад должен регулярно играть. Поэтому мы решили, что возвращение в «Шальке» положительно скажется на его развитии. Будем находиться в плотном контакте с ним, желаем Сеяду успехов в оставшейся части сезона в «Шальке», — заявил технический директор лондонцев Эду.
- 31 декабря 2020
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