«Год завершается по-особому». У Кейна родился сын
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сообщил о рождении сына.
«Наш красавец уже здесь. 29.12.2020. Луи Гарри Кейн. Я очень горжусь своей женой Кейт. Год завершается по-особому. Всех с Новым годом!» — написал Кейн на своей странице в «Твиттере».
У Кейна уже есть две дочери — Иви Джейн и Вивьен Джейн.
Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур». За первую команду «шпор» английский нападающий выступает с 2011 года. За сборную Англии Кейн играет с 2015 года. В составе национальной команды нападающий провёл 49 матчей, забил 32 гола.
В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провёл за «Тоттенхэм Хотспур» в английской Премьер-Лиге 15 матчей, забил девять голов, отдал 10 результативных передач.
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