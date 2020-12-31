«Год завершается по-особому». У Кейна родился сын

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сообщил о рождении сына.

«Наш красавец уже здесь. 29.12.2020. Луи Гарри Кейн. Я очень горжусь своей женой Кейт. Год завершается по-особому. Всех с Новым годом!» — написал Кейн на своей странице в «Твиттере».

У Кейна уже есть две дочери — Иви Джейн и Вивьен Джейн.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур». За первую команду «шпор» английский нападающий выступает с 2011 года. За сборную Англии Кейн играет с 2015 года. В составе национальной команды нападающий провёл 49 матчей, забил 32 гола.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провёл за «Тоттенхэм Хотспур» в английской Премьер-Лиге 15 матчей, забил девять голов, отдал 10 результативных передач.