Игрок «Галатасарая» госпитализирован с ожогами глаз из-за взрыва фейерверка

Полузащитник «Галатасарая» Омар Эль-Абделлауи госпитализирован с ожогом глаз и травмами рук после взрыва фейерверка, сообщается на сайте турецкого клуба.

По словам врача, около 00:00 часов Эль-Абделлауи был доставлен в больницу Liv Hospital после неудачного взрыва фейерверка. Инцидент произошёл на территории дома футболиста. У игрока повреждены оба глаза. Применяется медикаментозное лечение.



«Сложно сказать, вернётся ли Омар в футбол. Один глаз повреждён больше, чем другой. Мы надеемся, что в ближайшее время ему станет лучше. Омар не потерял зрение, но мы не можем утверждать, что оно не ухудшится», — сказал врач.

Фейерверк взорвался в руках у 29-летнего норвежца, сообщает Hurriyet. Эль-Абделлауи в Новый год хотел развлечь своего ребёнка с синдромом Дауна.