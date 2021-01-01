Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Уэской»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе перед гостевым матчем 17-го тура испанской Примеры с «Уэской», сообщает Mundo Deportivo. Встреча состоится в воскресенье, 3 января. Начало — в 23:00 мск.
У форварда был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться. Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
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