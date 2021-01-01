Первый гол «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Видео

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». После первого тайма счёт 1:0 в пользу манкунианцев.



Счёт был открыт на 40-й минуте матча. Защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда оставшийся без присмотра нападающий Антони Марсьяль ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео первого гола «Манчестер Юнайтед» в новом году

Для 25-летнего француза это всего лишь второй гол в нынешнем сезоне АПЛ.



«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У лидера АПЛ — «Ливерпуля» на три очка больше. «Астон Вилла» (26) — на 5-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.