«Барселона» показала гол нападающего Лионеля Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Барселоны».
У форварда был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться. Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.
В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграет с «Уэской». Встреча состоится завтра, 3 января. Начало — в 23:00 мск.
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу
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