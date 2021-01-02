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«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу

«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

«Барселона» показала гол нападающего Лионеля Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Барселоны».

У форварда был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться. Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграет с «Уэской». Встреча состоится завтра, 3 января. Начало — в 23:00 мск.

Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения аргентинца в общую группу

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