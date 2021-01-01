10 самых результативных футболистов 2020 года. Месси и Салаха нет даже в первой пятёрке!

2020 год ознаменовался большим перерывом в футболе из-за пандемии коронавируса. Но этот перерыв не выбил из колеи супербомбардиров. Собрали десятку самых забивных форвардов 2020 года.

10. Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург»)

36 матчей, 25 голов

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Замыкает десятку самых результативных футболистов 22-летний замбийский нападающий Патсон Дака. Именно он заменил в Зальцбурге, ушедшего в дортмундскую «Боруссию» Эрлинга Холанда. В 2020 году молодой форвард забивал каждые 95 минут. В октябре к Даке проявлял интерес «Манчестер Сити», который рассматривал нападающего в качестве замены Серхио Агуэро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает талантливого футболиста в 20 млн евро, но «РБ Зальцбург», вероятнее всего, будет просить за него гораздо больше.

44 матча, 26 голов

Для аргентинца год оказался тяжёлым и нервным. Он вместе с «Барселоной» опозорился в Лиге чемпионов, влетев в четвертьфинале «Баварии» со счётом 2:8, а также уступил чемпионство в Ла Лиге мадридскому «Реалу». Результативность Месси в минувшем году оставляла желать лучшего. 33-летний аргентинец забивал крайне мало с игры. Восемь из 26 мячей капитан «Барселоны» провёл с пенальти, а на каждый гол ему требовалась 151 минута. Тем не менее в 2020 году аргентинцу удалось обойти великого Пеле по количеству голов за один клуб. В выездном матче против «Вальядолида» Месси забил 644 мяч за сине-гранатовых.

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8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

44 матча, 26 голов

Первая половина года была у египтянина не такой результативной (восемь забитых мячей с января по июнь. – Прим. «Чемпионата»). Однако он оформил долгожданное чемпионство с «Ливерпулем», а уже во второй половине 2020-го разогнался как следует. Сейчас Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, забив 13 голов в 14 играх, а недавно британская газета Mirror признала Мохамеда игроком года в чемпионате Англии по версии болельщиков.

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36 матчей, 26 голов

Фото: Xavier Laine/Getty Images

В 2020 году француз был в шаге от победы в Лиге чемпионов, но его «ПСЖ» минимально проиграл «Баварии» в финале (0:1), а к концу года в отставку отправили и главного тренера парижан Томаса Тухеля. В начале декабря Мбаппе превзошёл рекорд Лионеля Месси, забив в ворота «Инстанбула» 20-й гол в ЛЧ в 21 год и 11 месяцев. Таким образом Килиан стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки. За молодым французом продолжают охотиться европейские гранды, однако недавно он заявил, что решение об уходе из «ПСЖ» будет принимать совместно с родителями.

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50 матчей, 28 голов

После перехода из лиссабонского «Спортинга» португалец эффектно заиграл в стартовом составе «красных дьяволов». В 29 матчах АПЛ в составе «МЮ» Фернандеш забил 18 мячей и сделал 14 результативных передач. Таким образом, в среднем он участвует хотя бы в одном голе своей команды за матч. Восхитился игрой португальца даже легенда «красных дьяволов» Пол Скоулз, который отметил, что хотел бы поиграть с 26-летним полузащитником бок о бок.

«C момента его прихода «МЮ» набрал почти столько же очков, сколько и «Ливерпуль», что удивительно, учитывая слабое начало сезона. Статистика Бруну просто умопомрачительная. Он лучше меня. Он отличается от меня. Он забивает больше меня, создает больше моментов, чем я. Я бы хотел с ним играть, он поразителен», – сказал Скоулз.

32 матча, 33 гола

Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Норвежский форвард идеально вписался в игру «шмелей», а 2020 год стал для него очень успешным. В конце ноября он получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы, а уже в декабре его признали игроком года в Норвегии. Холанд не собирается останавливаться на достигнутом. Он уже заявил, что мечтает о «Золотом мяче» и Лиге чемпионов. Сейчас Эрлинг восстанавливается после мышечной травмы, но уже в первых числах нового года будет готов вернуться на поле.

39 матчей, 34 гола

В начале августа итальянский нападающий выиграл «Золотую бутсу», опередив Роберта Левандовского и Криштиану Роналду. Он стал лучшим бомбардиром в Европе по итогам сезона-2019/2020, настреляв 36 голов. В текущем сезоне результативность Иммобиле чуть спала. В Серии А итальянец забил девять мячей в 12 матчах и уступает в гонке бомбардиров Роналду (12), Лукаку (11) и Ибрагимовичу (10). Кстати, шведа Иммобиле ставит в пример себе, надеясь оставаться в большом футболе так же долго, как Златан.

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47 матчей, 35 голов

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

После ухода из «Манчестер Юнайтед» бельгийцу удалось обрести свою команду. В 2020 году Лукаку здорово раскрылся в «Интере», забивая каждые 107 минут. На днях 27-летний нападающий включил себя в пятёрку лучших форвардов мира.

«Не хочу ранжировать форвардов с первого по пятое место, но я определенно вхожу в пятёрку. Моуринью научил меня грамотнее работать в коллективе – как в плане прессинга, так и в плане расположения на поле. Просто взгляните, чего он добился с Харри Кейном», — сказал Лукаку.

39 матчей, 41 гол

Несмотря на возраст, португалец по-прежнему в потрясающей форме. В текущем сезоне Серии А Роналду возглавляет гонку бомбардиров с 11 забитыми мячами в десяти матчах. Несколько дней назад Криштиану признали лучшим игроком 21 века по версии Globe Soccer Awards. Сам же он заявил, что чувствует себя хорошо и надеется отыграть ещё много сезонов.

Я всё ещё хорошо себя чувствую, сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь отыграть ещё много-много сезонов, но кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас Криштиану в порядке. Я вижу яркое будущее впереди, и я этому рад», – сказал Роналду.

39 матчей, 45 голов

Самым результативным футболистом 2020 года стал польский нападающий «Баварии». Левандовскому вручили награду лучшего игрока этого года по версии ФИФА. Английское издание The Guardian тоже признало поляка №1 в 2020-м, а Международная ассоциация спортивной прессы отдала ему первое место в звании «Спортсмен года». Левандовски обошёл в голосовании пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и теннисиста Рафаэля Надаля. В общем, для польского футболиста этот год стал самым успешным в карьере.