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Форвард «Наполи» Осимхен заразился коронавирусом

Форвард «Наполи» Осимхен заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

22-летний нигерийский футболист прошёл тестирование после возвращения из родного Лагоса 31 декабря, и тест Осимхена дал положительный результат. Отмечается, что форвард не контактировал ни с кем из членов команды Дженнаро Гаттузо. У Осимхена нет видимых симптомов заражения, он отправлен на карантин.

Осимхен перешёл из «Лилля» в «Наполи» в 2020 году. Ранее форвард выступал за «Вольфсбург» и «Шарлеруа». В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года Осимхен вызывается в национальную команду Нигерии.

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