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«Я переживал тяжёлые времена». Хендерсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Фулхэм»

«Я переживал тяжёлые времена». Хендерсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Фулхэм»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Фулхэм» в 2012 году.

«Это был трудный момент, который я отлично помню. Мы готовились к матчу с «Хартс» на «Энфилде». Помню, я сидел в номере отеля, когда в мою дверь постучали и сказали, что со мной хочет поговорить тренер. Справедливости ради отмечу, что это действительно был просто разговор. Мне давали возможность, которая мне не была нужна. Я чувствовал, что мне есть ещё что дать команде, но в тот момент я переживал тяжёлые времена», — приводит слова Хендерсона The Guardian.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Хендерсон в шутку посоветовал болельщику назвать пса именем одного из игроков «Ливерпуля»
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