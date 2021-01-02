«Я переживал тяжёлые времена». Хендерсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Фулхэм»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Фулхэм» в 2012 году.



«Это был трудный момент, который я отлично помню. Мы готовились к матчу с «Хартс» на «Энфилде». Помню, я сидел в номере отеля, когда в мою дверь постучали и сказали, что со мной хочет поговорить тренер. Справедливости ради отмечу, что это действительно был просто разговор. Мне давали возможность, которая мне не была нужна. Я чувствовал, что мне есть ещё что дать команде, но в тот момент я переживал тяжёлые времена», — приводит слова Хендерсона The Guardian.



Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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