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Экс-защитник «Динамо» Шуньич заключил контракт с «Хэнань Цзянье»

Экс-защитник «Динамо» Шуньич заключил контракт с «Хэнань Цзянье»
Футбол / РПЛ 0

Защитник Тони Шуньич перешёл из «Бэйцзин Гоань» в «Хэнань Цзянье», сообщает официальный сайт китайского клуба.

Напомним, Шуниьч перешёл из московского «Динамо» в «Бэйцзин Гоань» в сентябре 2020 года и практически сразу был отдан в аренду в «Хэнань Цзянье». Теперь клуб оформил полноценный трансфер.

Фото: Официальный сайт «Хэнань Цзянье»

Шуньич выступал за московское «Динамо» с 2017 года, он перешёл в российский клуб из немецкого «Штутгарта». Всего за бело-голубых босниец провёл 79 матчей и забил пять голов. Кроме того, с 2014 по 2015 год Тони выступал в России за краснодарскую «Кубань». На его счету также 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.

«Хэнань Цзянье» набрал в 14 матчах 6 очков и занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице группы А чемпионата Китая.

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