«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 29-й минуте матча — нападающий Гарри Кейн с пенальти пробил по центру ворот, Меслье не угадал и завалился в правый угол.
На 43-й минуте «шпоры» увеличили преимущество. Гарри Кейн с правого фланга прострелил в штрафную, где нападающий Сон Хын Мин сыграл на опережение и в касание пробил в нижний угол ворот.
На 50-й минуте хозяева довели счёт до разгромного — после подачи Сон Хын Мина с углового защитник Тоби Алдервейрелд неотразимо пробил головой из вратарской.
На 92-й минуте с поля был удалён защитник хозяев Мэтт Доэрти.
«Тоттенхэм» в 16 встречах набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 2 января 2021
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